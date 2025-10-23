российское информационное агентство 18+

Четверг, 23 октября 2025, 17:49 мск

Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены 12 мирных жителей

Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району с помощью беспилотных летательных аппаратов, в результате чего ранения получили не менее 12 мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, по его словам, дроны ВСУ дважды атаковали в селе Стрелецкое Белгородского района коммерческий объект.

«Пострадали шестеро: четверо мужчин и две женщины. У мужчин различные осколочные ранения рук и ног, у одной женщины осколочное ранение руки, у второй – осколочное ранение живота и ног», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

В Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний.

«Пять женщин с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в городской больнице №2 г. Белгорода. 17-летний парень с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляется в детскую областную клиническую больницу», – отметил глава Белгородской области.

Информация о последствиях атаки украинских беспилотников уточняется.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

