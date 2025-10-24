Три жительницы Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области в результате ударов вооруженных сил киевского режима получили ранения три местных жительницы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, две женщины получили ранения в Белгороде. У одной из них диагностированы ушиб плеча, у второй – минно-взрывная травму и осколочное ранение ноги.

Вместе с тем за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате утренней атаки в поселке Октябрьский. Врачи диагностировали ей баротравму.

«После оказания медицинской помощи она также отпущена домой на амбулаторное лечение», – уточнил губернатор.

По его словам, всего ударам ВСУ подверглись несколько населенных пунктов в Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах, Гайворонском округе и городе Шебекино. Повреждены автомобили, жилые дома, социальный, инфраструктурный и коммерческие объекты.

Белгород, Анастасия Смирнова

