российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 октября 2025, 20:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Три жительницы Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области в результате ударов вооруженных сил киевского режима получили ранения три местных жительницы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, две женщины получили ранения в Белгороде. У одной из них диагностированы ушиб плеча, у второй – минно-взрывная травму и осколочное ранение ноги.

Вместе с тем за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу обратилась женщина, которая пострадала в результате утренней атаки в поселке Октябрьский. Врачи диагностировали ей баротравму.

«После оказания медицинской помощи она также отпущена домой на амбулаторное лечение», – уточнил губернатор.

По его словам, всего ударам ВСУ подверглись несколько населенных пунктов в Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах, Гайворонском округе и городе Шебекино. Повреждены автомобили, жилые дома, социальный, инфраструктурный и коммерческие объекты.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Спецпредставитель Путина расскажет в Вашингтоне, как Киев затягивает переговоры по урегулированию кризиса / За три часа силы ПВО нейтрализовали еще 12 дронов ВСУ / Вашингтон не поддержал в ООН антироссийское заявление по Украине / Российские войска освободили Дроновку в ДНР / Путин пообещал ошеломляющий ответ на атаки «Томагавками» по России / Зеленский заявил, что лично сорвал встречу Путина и Трампа, и теперь ждет «Томагавки» / Сегодня днем силы ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ / Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены 12 мирных жителей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,