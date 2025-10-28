российское информационное агентство 18+

Вторник, 28 октября 2025, 18:44 мск

ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, ранен боец «Орлана»

Фото из тг-канала губернатора Белгородской области

Вооруженные формирования киевского режима нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, пострадал боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, боец получил баротравму в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Удары также наносились по гражданским объектам и автомобилям в селах Терновое и Белянка, а также поселкам в Белгородском и Волоконовском районах, а также Грайворонском округе.

Белгород, Анастасия Смирнова

