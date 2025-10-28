ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, ранен боец «Орлана»

Вооруженные формирования киевского режима нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, пострадал боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, боец получил баротравму в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Удары также наносились по гражданским объектам и автомобилям в селах Терновое и Белянка, а также поселкам в Белгородском и Волоконовском районах, а также Грайворонском округе.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube