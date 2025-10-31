Силы ПВО сбили четыре беспилотника над регионами России

В период с 12:00 до 16.00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, два БПЛА было сбиты над территорией Курской области, еще по одному – над Белгородской и Воронежской областями.

Губернатор Воронежской области Алесандр Гусев со своей стороны уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. «Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», – пояснил он.

Последствия ударов в других регионах уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

