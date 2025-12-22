российское информационное агентство 18+

Понедельник, 22 декабря 2025

ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области: ранены три мирных жителя

В результате атак вооруженных формирований Украины в Белгородской области ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, противник целенаправленно бьет по гражданским автомобилям.

В частности, в Шебекинском округе на участке автодороги Шебекино – Зиборовка беспилотник атаковал легковой автомобиль. «Ранен водитель. Мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор.

В Волоконовском округе в районе поселка Красный Пахарь в результате удара FPV-дрона по движущемуся легковому автомобилю ранена супружеская пара. «Женщина со множественными осколочными ранениями плеча и мужчина с осколочным ранением лопатки и термическим ожогом кисти госпитализируются в Валуйскую ЦРБ», – уточнил Гладков.

Вместе с тем в Шебекинском округе в селе Максимовка дрон атаковал автомобиль главы поселения. Транспортное средство уничтожено огнем.

Ударам подверглись также Грайворонский и Валуйский округа.

Белгород, Анастасия Смирнова

