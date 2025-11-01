российское информационное агентство 18+

Суббота, 1 ноября 2025

В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали два подростка

В результате ударов вооруженных формирований Украины в Белгородской области ранения получили три мирных жителя, в том числе двое подростков. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Одно из ЧП произошло в селе Дорогощь Грайворонского округа. В результате сдетонировавшего FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев. У обоих предварительно диагностированы баротравмы.

Вместе с тем, как уточнил губернатор, в городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона мужчина получил баротравму, а также осколочное ранение спины.

Гладков обратил внимание, что ВСУ продолжают атаковать жилые дома, социальные объекты и сельхозпредприятия.

Белгород, Анастасия Смирнова

