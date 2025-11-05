Силы ПВО сбили над Россией 5 украинских беспилотников

Сегодня в период с 12:00 до 17:00 мск подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, три дрона сбили над территорией Брянской области, по одному – над Белгородской и Курской областями.

Последствия вражеских атак уточняются.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что над Россией с 08:00 до 12.00 мск были нейтрализованы четыре БПЛА. За ночь силы ПВО уничтожили 40 дронов ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube