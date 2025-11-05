российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 ноября 2025, 19:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Силы ПВО сбили над Россией 5 украинских беспилотников

Сегодня в период с 12:00 до 17:00 мск подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, три дрона сбили над территорией Брянской области, по одному – над Белгородской и Курской областями.

Последствия вражеских атак уточняются.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что над Россией с 08:00 до 12.00 мск были нейтрализованы четыре БПЛА. За ночь силы ПВО уничтожили 40 дронов ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

В Киеве готовы объявить эвакуацию населения в связи с заморозками / В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: погиб мирный житель / Дания передала Украине военную помощь еще на 1,2 млрд евро / Минобороны: положение ВСУ в «котлах» Купянска и Красноармейска быстро ухудшается / ВС РФ сжимают «котлы» в Купянске и Димитрове и не дают ВСУ вырваться из окружения / Армия России поразила связанные с ВСУ объекты инфраструктуры / Лондон передал Киеву крылатые ракеты для ударов вглубь России / Минобороны рассказало об успехах российской армии в Купянске и Димитрове

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,