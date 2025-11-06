российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 ноября 2025, 19:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Брянской области нейтрализовали семь вражеских беспилотников

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали над территорией Брянской области обнаружили и уничтожили семь вражеских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что сегодня в период с 12:00 до 17:00 мск средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 14 украинских дронов. Половина их них – на Брянской областью.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Днем над Россией сбили 14 дронов ВСУ / ВСУ атаковали энергоподстанцию в Рыльске / Охранник Анджелины Джоли задержан для мобилизации в ВСУ / В Киеве готовы объявить эвакуацию населения в связи с заморозками / В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: погиб мирный житель / Дания передала Украине военную помощь еще на 1,2 млрд евро / Силы ПВО сбили над Россией 5 украинских беспилотников / Минобороны: положение ВСУ в «котлах» Купянска и Красноармейска быстро ухудшается

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,