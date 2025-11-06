В Брянской области нейтрализовали семь вражеских беспилотников

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали над территорией Брянской области обнаружили и уничтожили семь вражеских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что сегодня в период с 12:00 до 17:00 мск средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 14 украинских дронов. Половина их них – на Брянской областью.

