За ночь над десятью регионами России сбили 79 беспилотников ВСУ

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, самый серьезный удар пришелся на Ростовскую область, над которой нейтрализовано 36 БПЛА.

В то же время беспилотники были сбиты:

10 – над территорией Брянской области,

9 – над территорией Курской области,

8 – над территорией Волгоградской области,

5 – над территорией Белгородской области,

5 – над территорией Республики Крым,

3 – над территорией Саратовской области,

1 – над территорией Воронежской области,

1 – над территорией Смоленской области,

1 – над территорией Орловской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, комментируя ночную атаку, уточнил, что массированная вражеская атака пришлась на Чертковский, Каменский, Шолоховский, Белокалитвинский, Мясниковский и Куйбышевский районы.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется». – отметил глава Ростовской области.

Москва, Анастасия Смирнова

