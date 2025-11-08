За ночь над десятью регионами России сбили 79 беспилотников ВСУ

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как сообщает Министерство обороны РФ, самый серьезный удар пришелся на Ростовскую область, над которой нейтрализовано 36 БПЛА.
В то же время беспилотники были сбиты:
- 10 – над территорией Брянской области,
- 9 – над территорией Курской области,
- 8 – над территорией Волгоградской области,
- 5 – над территорией Белгородской области,
- 5 – над территорией Республики Крым,
- 3 – над территорией Саратовской области,
- 1 – над территорией Воронежской области,
- 1 – над территорией Смоленской области,
- 1 – над территорией Орловской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, комментируя ночную атаку, уточнил, что массированная вражеская атака пришлась на Чертковский, Каменский, Шолоховский, Белокалитвинский, Мясниковский и Куйбышевский районы.
«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется». – отметил глава Ростовской области.
Москва, Анастасия Смирнова
