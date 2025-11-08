российское информационное агентство 18+

Суббота, 8 ноября 2025, 10:22 мск

За ночь над десятью регионами России сбили 79 беспилотников ВСУ

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, самый серьезный удар пришелся на Ростовскую область, над которой нейтрализовано 36 БПЛА.

В то же время беспилотники были сбиты:

  • 10 – над территорией Брянской области,
  • 9 – над территорией Курской области,
  • 8 – над территорией Волгоградской области,
  • 5 – над территорией Белгородской области,
  • 5 – над территорией Республики Крым,
  • 3 – над территорией Саратовской области,
  • 1 – над территорией Воронежской области,
  • 1 – над территорией Смоленской области,
  • 1 – над территорией Орловской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, комментируя ночную атаку, уточнил, что массированная вражеская атака пришлась на Чертковский, Каменский, Шолоховский, Белокалитвинский, Мясниковский и Куйбышевский районы.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется». – отметил глава Ростовской области.

Москва, Анастасия Смирнова

