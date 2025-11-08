ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Волгоградской области

В Волгоградской области атаке украинских беспилотников подверглась энергетическая инфраструктура. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, было нарушено электроснабжение в четырех районах.

«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет.

По данным Министерства обороны России, ночью над Волгоградской области силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников ВСУ.

Волгоград, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube