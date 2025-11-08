российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 8 ноября 2025, 10:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Волгоградской области

В Волгоградской области атаке украинских беспилотников подверглась энергетическая инфраструктура. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, было нарушено электроснабжение в четырех районах.

«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет.

По данным Министерства обороны России, ночью над Волгоградской области силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников ВСУ.

Волгоград, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

За ночь над десятью регионами России сбили 79 беспилотников ВСУ / Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на соцобъект в Гайвороне: ранена женщина / Глава МАГАТЭ сообщил о прекращении огня в районе Запорожской АЭС / Силы ПВО сбили над Россией еще 6 дронов ВСУ / Украинский беспилотник атаковал машину замглавы Колосковской администрации / Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Курской области: ранен ребенок / Украинские мошенники продали американцу фальшивое лазерное оружие / ВС РФ освободили оплот обороны ВСУ в Запорожье Успеновку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,