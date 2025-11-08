ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Волгоградской области

В Волгоградской области атаке украинских беспилотников подверглась энергетическая инфраструктура. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, было нарушено электроснабжение в четырех районах.
«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
Согласно предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет.
По данным Министерства обороны России, ночью над Волгоградской области силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников ВСУ.
Волгоград, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»