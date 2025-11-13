Дрон ВСУ снова атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель

В Белгородской области в результате очередной атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в поселке Октябрьский Белгородского округа. По словам губернатора, у пострадавшего диагностированы баротравма, ожоги грудной клетки, а также множественные осколочные ранения лица. Мужчину планируется госпитализировать в областную клиническую больницу.

Гладков уточнил, что сегодня атакам подверглись десять населенных пунктов Белгородской области, в том числе в Шебекинском, Гайворонском, Борисовском и Валуйском округах. Удары наносились по гражданским объектам, включая социальные.

Белгород, Анастасия Смирнова

