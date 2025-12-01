российское информационное агентство 18+

Понедельник, 1 декабря 2025

В краснодарском поселке повреждено 19 жилых домов из-за атаки БПЛА

В результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Ильском в Северском районе Краснодарского края повреждены в общей сложности 19 жилых домов. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по итогам работы комиссии по обследованию жилья.

«В результате повреждения подтвердили еще по 3 адресам – там разбиты стекла в домах и пробиты навесы», – отметили в оперштабе.

Атака украинских БПЛА сбыла совершена в ночь на 1 декабря. В штабе уточнили, что во всех случаях пострадавших нет. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь.

Краснодар, Анастасия Смирнова

