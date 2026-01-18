Над Северной Осетией сбили 7 дронов ВСУ: пострадали двое детей и взрослый

Над территорией Северной Осетии средства противовоздушной обороны нейтрализовали 7 беспилотных летательных аппаратов. Такие предварительные данные привел глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате вражеского воздушного удара поврежден жилой дом в Беслане.
«Сейчас на месте работают все ответственные ведомства. Жильцов пострадавшего дома в результате падения обломков БПЛА временно разместили в школе №6 Беслана. Все они обеспечены горячим питанием», – отметил руководитель Северной Осетии.
Меняйло добавил, что, по уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый.
«Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», – отметил он.
К настоящему времени в республике отменен план «Ковер». Аэропорты «Владикавказ» и в Моздоке возобновили полеты.
Владикавказ, Анастасия Смирнова
