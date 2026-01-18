российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 18 января 2026, 14:27 мск

Над Северной Осетией сбили 7 дронов ВСУ: пострадали двое детей и взрослый

Над территорией Северной Осетии средства противовоздушной обороны нейтрализовали 7 беспилотных летательных аппаратов. Такие предварительные данные привел глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате вражеского воздушного удара поврежден жилой дом в Беслане.

«Сейчас на месте работают все ответственные ведомства. Жильцов пострадавшего дома в результате падения обломков БПЛА временно разместили в школе №6 Беслана. Все они обеспечены горячим питанием», – отметил руководитель Северной Осетии.

Меняйло добавил, что, по уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый.

«Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», – отметил он.

К настоящему времени в республике отменен план «Ковер». Аэропорты «Владикавказ» и в Моздоке возобновили полеты.

Владикавказ, Анастасия Смирнова

