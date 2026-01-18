Почти 200 тысяч жителей остались без света в Запорожье

В российской части Запорожской области без света остаются почти 200 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 196 606 абонентов в 334 населенных пунктах», – уточнил он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что ситуация близка к нормализации.

«Продолжаем контролировать ситуацию на всех объектах электроснабжения», – добавил Балицкий.

Мелитополь, новый День, Анастасия Смирнова

