Воскресенье, 18 января 2026, 20:08 мск

Почти 200 тысяч жителей остались без света в Запорожье

В российской части Запорожской области без света остаются почти 200 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 196 606 абонентов в 334 населенных пунктах», – уточнил он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что ситуация близка к нормализации.

«Продолжаем контролировать ситуацию на всех объектах электроснабжения», – добавил Балицкий.

Мелитополь, новый День, Анастасия Смирнова

