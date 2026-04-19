Воскресенье, 19 апреля 2026, 11:44 мск

В Таганроге при ночной атаке ВСУ пострадали трое человек

Сегодня в ночью во время воздушной атаки ВСУ пострадали трое человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, им оказана медицинская помощь.

Кроме того, в результате ракетной атаки был поврежден коммерческий объект, возник пожар на территории складских помещений.

«БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – добавил глава региона.

В то же время Слюсарь предупредил, что на территории Ростовской области сохраняется опасность атаки украинских беспилотников.

По данным Минобороны РФ, ночью над регионами России были сбиты 13 БПЛА.

Таганрог, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Ночью над Россией силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников / ВСУ атаковали промышленные предприятия Самарской области / Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ / ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины / Беспилотник ВСУ взорвался около родильного дома в Самарской области / За ночь над Россией нейтрализовано 258 украинских беспилотников / Днем силы ПВО обезвредили 25 украинских беспилотников / В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал 10-летний ребенок

