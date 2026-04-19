В Таганроге при ночной атаке ВСУ пострадали трое человек

Сегодня в ночью во время воздушной атаки ВСУ пострадали трое человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, им оказана медицинская помощь.
Кроме того, в результате ракетной атаки был поврежден коммерческий объект, возник пожар на территории складских помещений.
«БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – добавил глава региона.
В то же время Слюсарь предупредил, что на территории Ростовской области сохраняется опасность атаки украинских беспилотников.
По данным Минобороны РФ, ночью над регионами России были сбиты 13 БПЛА.
Таганрог, Анастасия Смирнова
