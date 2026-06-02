Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, ранен мирный житель

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, в результате чего ранения получил один мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

ЧП произошло в городе Шебекино. Бойцы самообороны доставили водителя в Центральную районную больницу. «Предварительно, у мужчины диагностировали акубаротравму. Для обследования пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточняется в канале штаба в «Максе».

В результате детонации автобус уничтожен огнем. Кроме того, посечен осколками легковой автомобиль.

Шебекино, Анастасия Смирнова

