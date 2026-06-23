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Силы ПВО во второй половине дня сбили 31 беспилотник ВСУ

Сегодня во второй половине дня российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами РФ 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны, атаки были отражены в период с 14:00 до 20:00 мск.

В ведомстве уточнили, что ударам подверглись территории Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и Республики Абхазия. БПЛА были также обезврежены над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что сегодня в период с 8:00 до 14:00 мск силы ПВО уничтожили 47 вражеских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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