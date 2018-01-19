Власти Германии потеряли здравый смысл Интервью с одним из руководителей фракции AfD в Бундестаге Хансом-Йоргом Мюллером

Правящая верхушка Германии потеряла здравый смысл, принимая законы, которые вредят интересам страны. Как считает один из руководителей фракции «Альтернатива для Германии» (AfD) в Бундестаге Ханс-Йорг Мюллер, одно из решений, которое касается цензуры в социальных сетях, вообще противоречит Конституции, и свидетельствует о том, что официальный Берлин встал на путь Северной Кореи.

Об этом и многом другом он сказал в интервью, которое подготовил телеграм-канал ProGermania специально для РИА «Новый День».

Ханс-Йорг Мюллер

– Горячая тема сегодня – вступивший в силу «Закон самоконтроля интернета» (NetzDG), который называют законом о цензуре в социальных сетях. Отношение AfD к этому закону?

– Во-первых, этот закон, или точнее, «НЕзакон», прямо нарушает конституцию Германии. Мы во фракции в деталях его изучили и пришли к выводу, что закон фактически отменяет гарантированную Конституцией свободу слова и мнений.

Во-вторых, когда этот законопроект принимался, в зале не хватало депутатов для кворума, положенного по уставу Бундестага. Так что и формально, и технически этот закон был принят с нарушениями. По этим двум причинам он вообще не должен был вступить в силу.

Прошу понять меня правильно, всерьез относиться к тому, что творится у нас, уже невозможно. Только с юмором. В Конституции прописано, что мы живем в правовом государстве. Политический класс Германии носится с тезисом о том, что мы живем в самом правовом государстве, которое вообще существовало за всю историю человечества. Правовое государство означает четкое разделение властей, в суде есть обвиняющая сторона (прокурор), сторона защиты и судья, который выносит вердикт. Разделение властей в этом законе отменено. Потому что решение о цензуре ваших постов фактически принимает какой-то мелкий клерк – сотрудник Фейсбука, Твиттера или другой соцсети. Который вовсе не судья, не юрист, но при этом по собственному вкусу определяет, какое мнение законно, а какое нет.

Это настолько смешно, что я предлагаю автору законпроекта, главе минюста господину Маасу лично прилететь в Северную Корею, и пригласить местных юристов в качестве экспертов по соцсетям Германии. Тогда возник хотя бы некоторый профессионализм, потому что мелкие клерки, которым это сейчас поручено, не обладают юридическим образованием. К тому же на них давит сверху руководство соцсетей, которым по новому закону грозят штрафы в миллионы евро, если они не удалят нежелательные комментарии. То, что натворил господин Маас, по своим последствиям хуже того, что происходит в Северной Корее.

Забавно, что после вступления закона в силу Твиттер стер даже высказывание самого Мааса, которое он сделал много лет назад относительно Тило Сарацина, который опубликовал книгу о самоликвидации Германии. Дело дошло до полного идиотизма, когда даже инициатор этого НЕзакона страдает от последствий собственной цензуры. Это мне напоминает судьбу Робеспьера во время Французской революции, который всех отправлял на гильотину, а потом сам на нее отправился.

– С критикой закона выступла не только фракция AfD, но также и либералы, и зеленые, и часть левых. Может ли быть межпартийный альянс, чтобы отозвать этот закон?

– Давайте говорить о реальной политике в нашем государстве. Будучи одним из директоров фракции, я организовал с коллегами еще перед Рождеством выступления наших депутатов против этого закона о цензуре. И тогда случилось следующее. Все наши аргументы были точные и правильные. Но только потому, что эти аргументы были высказаны нами, а не депутатами «хороших» старых партий, все фракции объединились и высказались полностью против нашей позиции.

К сожалению, это типичное явления для нашей так называемой демократии. Полное отрицание здравого смысла. А сейчас, в январе Зеленые и FDP хотят отменить этот закон ровно по тем же аргументам, которые ранее предлагались AfD и были с негодованием отвергнуты.

Та же практика существует и в земельных парламентах. Например, фракция AfD предлагает локальный проект обустройства детской площадки. Другие фракции проект проваливают. Проходит несколько недель, чтобы общественность успела забыть о нашей инициативе. И вот CDU и SPD выходят с такой же инициативой по площадке – только горку в другой цвет покрасили, чтобы не было так очевидно, что они это украли.

Так же и с дискуссией о цензуре соцсетей. AfD выступает с аргументами, потом наши идеи крадут и выдают за собственные инициативы. «Сотрудничеством» это сложно назвать. И мы это будем видеть еще много лет, на многих примерах.

– Ваша оценка первых месяцев работы фракции AfD в Бундестаге?

– Я сам удивлен успеху наших первых месяцев. Этого успеха мы добились самостоятельно, несмотря на ожидания других фракций. Я немного утрирую, но они, похоже, всерьез ожидали, что в первый день фракция AfD строем войдет в зал заседаний Бундестага – в высоких сапогах, распевая немецкие военные марши.

А вместо этого все увидели нормальных, приветливых, хорошо одетых людей. Которые спокойно, без всякой агрессии пришли, сели и стали слушать.

От нас ждали скандалов и маргинальных инициатив, а вместо этого мы показали себя цивилизованными политиками, выражающими интересы среднего класса.

У нас во фракции 92 депутата, которые принимают участие в законотворческом процессе по всему спектру тем. Большинство из нас имеют опыт реальной работы в качестве топ-менеджеров, предпринимателей, адвокатов, военных и учителей. Ни в одной другой фракции нет такой концентрации настоящего опыта из реальной экономики. А в других фракциях преобладают оторванные от жизни чиновники.

Мы знаем, что «знаем лучше», а потому работаем с абсолютным внутренним спокойствием. Наших недругов, конечно, нервирует то, как эффективно мы продвигаем компетенции по социальным и экономическим вопросам.

– А как к депутатам AfD относятся в аппарате Бундестага, нет ли случаев дискриминации?

– Администрация Бундестага ведет себя очень корректно и любезно, мы не чувствуем никакой дискриминации. Отдельное спасибо за это сотрудникам Бундестага.

Есть дискриминация в прессе. Правящий партийный картель и т.н. респектабельная пресса представляют собой единую олигархическую систему, распределившую власть между собой. AfD для них – новичок, который очень мешает. Кампания по очернению нашей партии идет постоянно, и к ней мы привыкли.

Могу привести пример дискриминации со стороны коллег в Бундестаге. Есть футбольная команда FC Bundestag, существует десятки лет. По замыслу основателей клуба, в нем, не взирая на политические и партийные разногласия, депутаты играют между собой и с командами других парламентов мира. Дружно тренируются, играют, а потом вместе пьют пиво. Я являюсь инициатором вступления в команду нескольких депутатов AfD и мы с интересом ждем первой совместной тренировки.

В последние дни некоторые члены Бундестага заявили в СМИ, что мы как «расисты» не имеем права играть с в футбол с коллегами-депутатами. В ответ я опубликовал открытое письмо, где объяснил, что те, кто так нас называют, фактически сами используют расистские методы – объявляют коллег недочеловеками и запрещают играть. При этом характерная деталь – деньги за членство в команде исправно списывают с наших счетов. Это ниже плинтуса.

В свое время левых (Die Linke), когда они впервые прошли в парламент, также диффамировали и обвиняли в экстремизме, только левом. Возможно, AfD повторит этот путь.

Cопротивление будет уменьшаться вместе с ростом влияния AfD в немецкой политике. Чем больше наша правящая олигархия будет разрушать немецкое государство, тем больше будут расти наши проценты на выборах. У нас есть реальный шанс стать через 4 года крупнейшей партией Германии. Мы над этим работаем.

– В новый состав Бундестага избраны несколько русскоязычных депутатов от AfD. Какие конкретные результаты ждать от их работы?

– Вальдемар Хердт и Антон Фризен настоящие российские немцы, я же западный немец, волею случая говорящий по-русски. С другой стороны, у меня русская жена, и российские немцы всегда принимали меня за своего. Поэтому хотя у нас разные роли, мы тесно сотрудничаем. Каждый из нас имеет связи не только в среде российских немцев в Германии, но и в Москве, и в других городах бывшего СССР. За кулисами у нас очень хороший человеческий контакт.

Мы естественно, друг другу помогаем, обмениваемся контактами ради общей цели: значительного улучшения отношений между Россией и Германией. В первую очередь, мы будем серьезно поднимать вопрос отмены санкций. До того как быть избранным в Бундестаг, я делал это на личной основе, будучи президентом Экономического объединения AfD, выступал на многих площадках, в том числе в Торгово-промышленной палате РФ.

Немецкий бизнес страдает от санкций, так же как и российский. Экономика должна подсказать некомпетентной политике, как восстановить хорошие отношения между Россией и Германией.

– Какие законодательные инициативы вы готовите в Бундестаге?

– Конкретный пример из сферы экономики. Большинство немецких законов пишутся евробюрократами, пространство у Бундестага что-то решать довольно ограниченно. В Брюсселе принимаются либо еврозаконы, либо «рамочные направления», которые потом каждый национальный парламент должен доработать и конкретизировать.

Недавно из Брюсселя пришла рамочная директива, которая фактически убивает немецкий малый бизнес, перегружая его ненужной бумажной бюрократией. Вот если вы хотите поменять розетку в вашем новом доме и приглашаете мастера, то раньше он делал работу, получал деньги и шел домой. Теперь же он будет должен оформить кучу документов, а вы сможете этим воспользоваться и не заплатить. Фактически это убьет малый семейный бизнес в Германии.

Мы обнаружили, что депутаты предыдущего созыва Бундестага не только не использовали возможность для смягчения рамочных рекомендаций Брюсселя по этому законопроекту, но даже ужесточили их! Мы не согласны с таким некомпетентным подходом, и в рамках нашей экономической группы готовим альтернативу.

– В этом году грядут ключевые выборы в земельный парламент Баварии. Как AfD готовится к этому событию?

– Недавно в Баварии прошел съезд, на котором утверждено новое руководство местного отделения. Мне тоже предлагали баллотироваться в руководство баварской AfD, но я отвечал – нет. У меня есть свои задачи по выстраиванию работы фракции в Бундестаге, по налаживанию отношений с Россией. На съезде были избраны хорошие и ответственные люди. В отличие от предыдущей команды, где были внутренние конфликты, у них хорошие личные взаимотношения. Это надежный фундамент для успешной предвыборной кампании в ключевой федеральной земле Германии. У нас есть ясная стратегическая цель – стать второй партией Баварии после CSU.

– На днях Меркель и Шульц, похоже, окончательно договорятся сформировать коалицию CDU и SPD. Ваш комментарий?

– Это было ожидаемо. Ведь если коалиция не сложится, будут проведены досрочные парламентские выборы, на которых AfD, скорее всего, улучшит свой результат. Многие этого боятся. Поэтому, чтобы удержаться у власти, Меркель и Шульц договорятся. Этот альянс и дальше будет вредить нашей стране, но еще более ослабит SPD и усилит AfD.

Резюмируя ситуацию, могу сказать, что время работает на AfD, но к сожалению, во вред Германии.

Берлин, телеграмм-канал ProGermania специально для РИА «Новый День»

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