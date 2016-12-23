Немецкие «Леопарды» прошли боевое крещение в Сирии: «Это катастрофа» – отозвались в ФРГ (ФОТО) / Боевики сожгли минимум три и захватили два турецких танка немецкой постройки

Публикации за 23.12.16

Впервые в истории немецкие танки «Леопард» были испытаны в полноценном боестолкновении. Испытание оказалось не самым удачным для немецкой техники под управлением турецких танкистов. Три танка были сожжены, причем два из них вместе с экипажем. Два накануне были захвачены сирийскими боевиками. Причем два танка были подбиты советскими ПТУР 70-х годов прошлого века. Немецкий еженедельник Stern признал боевой дебют танков «Леопард-2» катастрофой.

Танки «Леопард-2A4» производятся в Германии с середины 80-х годов и уже 30 лет стоят на вооружении многих стран НАТО, в том числе Турции. До сих пор этот танк не участвовал в полноценных боестолкновениях, но вступление Турции в сирийский конфликт дало шанс этой технике проявить себя. Результаты опечалили не только турок, но и немецких производителей.

В последние дни турецкая армия и сирийские протурецкие боевики понесли тяжелые потери при попытках взять город Эль-Баб на севере Сирии, находящийся под контролем «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка запрещена в России). Только за сутки 21 декабря 2016 года Турция признала гибель 14 и ранение 33 турецких военнослужащих в боевых действиях у Эль-Баб. Также турецкая армия понесла потери в бронетехнике, включая несколько танков Leopard 2A4. На другой день, 22 декабря, боевики ИГ нанесли внезапный контрудар, выбив турецкие силы с ряда позиций. Судя по всему, потери турок исчисляются десятками погибших. В том числе, в руки боевиков «Халифата» попали два или три танка Leopard 2A4 и одна БМП ACV-15 турецкой армии, которые исламисты сняли на видео, рассказывается в блоге bmpd Центра анализа стратегий и технологий.

До того несколько немецких танков под управлением турок было уничтожено в ходе боев за этот же город. Немецкий еженедельник Stern опубликовал статью известного в Германии журналиста и военного обозревателя Гернота Крампера, посвящённую боевому дебюту танков «Леопард-2». В своей статье итоги первого серьёзного боя лучшего европейского танка Крампер называет катастрофой, говорится в вольном пересказе с немецкого, сделанном для портала Warfiles.ru Арсением Гурским.

За двое суток боевики ИГ (запрещена в РФ) уничтожили три турецкие боевые машины немецкого производства. Два танка были полностью уничтожены вместе с экипажами, третий не подлежит восстановлению, но экипаж отделался тяжёлыми ранами и ожогами. Немецкий военный обозреватель считает, что уничтожение «Леопарда-2A4» противотанковой ракетной системой TOW2 вполне предсказуемо, так как данная модель не обладает какими-либо эффективными средствами защиты от подобного оружия. Однако это был только первый случай нападения на танк, и именно тогда экипажу удалось выжить. В двух же других случая гордость немецкого танкостроения была атакована советскими ПТУРами «Фагот».

Германский журналист с ужасом отмечает, что модификация 2А4 начала выпускаться в середине 80-х годов прошлого века, однако уничтожается она ракетами минимум на 15 лет старше. То есть, уже тогда Германия, страна, обладающая лучшим ВПК в Европе, уступала более старому советскому оружию. «Сейчас «Леопарды» этой модификации, закупленные многими странам мира, в том числе и европейскими, уничтожаются примитивными ракетами, управляемыми по проволоке!», – возмущается немецкий журналист. В то же время в Сирии российский Т-90 правительственной армии с легкостью выдержал попадание из ПТРС.

В качестве главной причины поражения танков стран НАТО Крамер называет низкую подготовку танкистов из ближневосточных стран. Он прямо заявляет, что уровень подготовки турецких танкистов куда ниже, чем у бронебойщиков боевиков. Однако это не отменяет того факта, что в схожих ситуациях российская техника позволяет экипажам совершать ошибки без критического риска для жизни.

Ранее «Леопард-2A4» уже попадал в зону боевых действий, но не участвовал в полноценных боестолкновениях. В составе канадских войск более современная модель немецкой машины побывала в Афганистане, но дальше нескольких мелких стычек с талибами дело не зашло. Уже тогда немецкие танки получили неудовлетворительную оценку от военных экспертов. Причиной послужил случай с наездом на мину, когда пострадал один из членов экипажа. Военные отметили, что подрывы израильского танка «Меркава», традиционного конкурента «Леопарда», и на более мощных минах и фугасах наносили технике и экипажу куда меньше вреда.

Захваченная боевиками турецко-немецкая техника: танк Leopard 2A4 и трактор

В кадр попали обе захваченные у турок «кисы»

БМП ACV-15, также захваченная экстремистами при контратаке на турецкие позиции под Эль-Бабом.

Один из танков Leopard 2A4 турецкой армии, уничтоженных силами запрещенного в РФ «Исламского государства» в ходе боевых действий у Эль-Баб (Сирия), 20-22.12.2016. Предположительно, танк был поражен ПТУР «Фагот» в борт с последующим воспламенением боекомплекта.

Берлин-Анкара, Алексей Усов

Берлин-Анкара. Другие новости 23.12.16

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