Власти Египта арестовали продюсера «Аль-Джазиры» за пропаганду исламизма

Публикации за 26.12.16

В Египте арестован продюсер катарского телеканала «Аль-Джазира» вместе с его родственниками. Задержанных подозревают в пропаганде исламизма и подстрекательстве к мятежу через создание тенденциозных новостей. Ранее египетские власти задержали участников постановочной съемки, что на местных развалинах имитировали документальные фотографии из Алеппо.

Как сообщает MIGnews, продюсер «Аль-Джазиры» Махмуд Хусейн был задержан еще в пятницу, 24 декабря. Его арест египетское МВД подтвердило в воскресенье, 25 числа. В заявлении МВД говорится, что должностные лица «Аль-Джазиры» наняли нескольких человек, сотрудничающих с каналом внутри страны для того, чтобы и далее распространять пропаганду свержения правительства Ас-Сиси, подстрекательство против государства и распространение хаоса через производство и выпуск заказных фальшивых сюжетов с ложной информацией о Египте.

По информации египетских правоохранителей, Хусейн является членом исламистской организации «Братья мусульмане» (признана в РФ террористической организацией и запрещена – прим. ред.), не так давно отстраненной от власти с помощью оставшихся светскими военных и части полиции.

Журналиста задерживали дважды. Сначала его арестовали 20 декабря: в аэропорту, сразу после прилета в Каир. Почти сутки его допрашивали, затем отпустили. Через несколько дней вместе с Хусейном были задержаны двое его братьев.

В тот же день, когда представитель «Аль-Джазиры» был арестован в первый раз, египетские власти задержали в Порт-Саиде группу фотографов и статистов, что имитировали «документальные» съемки в сирийском Алеппо. На руинах одного из зданий на окраине Порт-Саида местные жители снимали детей в испачканных краской одеждах. В итоге из всех задержанных под арестом остался один фотограф. Четверо участников, включая 12-летнего мальчика были отпущены на свободу, а восьмилетняя девочка помещена под опеку.

Телеканал «Аль-Джазира» был создан в Катаре при поддержке властей этой страны. Имеет отделения во в многих странах мира, включая США и балканские страны. Многие считают «Al Jazeera» пропагандистским инструментом салафитов, рассчитанным, в том числе, на леволиберальную западную аудиторию.

Каир, Алексей Усов

Каир. Другие новости 26.12.16

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