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Публикации за 27.12.16

Семь арабов подожгли бомжа в берлинском метро

Семь арабов подожгли бомжа в берлинском метро

В берлине на станции метро Шёнлайнштрассе семь молодых арабов подожгли бездомного. По информации Die Welt, горящего человека заметили пассажиры. Немцы и машинист поезда сбили огонь с 37-летнего мужчины и спасли ему жизнь, но все вещи потерпевшего сгорели.

Полиция изучила записи камер видеонаблюдения и определила, что нападавшими были мигранты: шестеро молодых сирийцев и один ливиец. После того, как снимки подозреваемых были обнародованы в СМИ, шестеро участников нападения явились в полицию с повинной. Седьмой попытался скрыться, но был задержан.

Дело о нападении на бездомного квалифицирована как попытка убийства.

Берлин, Алексей Усов

Берлин. Другие новости 27.12.16

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