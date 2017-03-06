Грузия отказала Европе в приеме мусульманских беженцев

Публикации за 06.03.17

Грузинский МИД отказал европейским политикам в приеме мусульманских беженцев, которых не хотят принять в странах ЕС. В пресс-службе грузинского МИД довольно жестко ответили на такое предложение австрийских коллег: «Это невозможно».

Ранее австрийские дипломаты предложили ЕС очередной способ преодолеть миграционный кризис: пересылать беженцев в страны, которые не входят в Евросоюз, но стремятся в него или каким-то образом от него зависят.

«Эти проблема в Грузии не стоит на повестке дня. Из-за стоящих перед нами проблем невозможно представить себе реализацию этого проекта», – объявили тбилисские дипломаты. Накануне министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости открыть центры по приему беженцев вне территории Евросоюза: «Где именно они будут находиться, не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран Западных Балкан». Для того власти Евросоюза должны останавливать стремящихся в Европу беженцев до пересечения ими границы.

Lenta.ru напоминает, что сразу после заявления главы австрийской дипломатии грузинский посол в Австрии Константин Залдастанишвили попросил объяснений – что именно подразумевал Себастьягн Курц, говоря об открытии в Грузии центров для беженцев. Дипломат недоуменно заявил, что этот вопрос еще не обсуждался ни на одной из официальных встреч. В том числе Курц не обсуждал эти идеи во время визита в Грузию, состоявшегося в феврале этого года.

Тбилиси – Вена, Алексей Усов

Тбилиси – Вена. Другие новости 06.03.17

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