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Публикации за 22.03.17

ОДКБ: в Сирии на стороне боевиков воюет до 2,5 тысячи выходцев из РФ
Фото: «Геополитика»

ОДКБ: в Сирии на стороне боевиков воюет до 2,5 тысячи выходцев из РФ

В настоящее время на территории Сирии на стороне боевиков воюет от 2 тыс. до 2,5 тыс. выходцев из России. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков.

«Из России – 2-2,5 тысячи человек», – заявил Семериков, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса». Он также отметил, что ОДКБ не ведет учет боевиков, которые вернулись в Россию после боевых действий в Сирии. «Конечно, мы собираем информацию, но пока не проводили операцию «Наемник». После проведения этой операции уже будем владеть конкретными цифрами», – сказал и.о. генсека ОДКБ.

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