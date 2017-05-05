Сирийские снайперы-террористы вооружились российской оптикой / Силовики выясняют, как это произошло

Публикации за 05.05.17

Военные специалисты в Сирии, изучив оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы запрещенных в РФ и многих других странах группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной в России.

Также уточняется, что жертвами снайперов-террористов на днях стали подполковник Алексей Бучельников – офицер получил смертельное ранение на полигоне, обучая сирийских солдат вести минометный огонь в темноте, – а также, как минимум еще трое российских военнослужащих.

Отмечается, что изучением вооружения боевиков российские специалисты и сотрудники спецслужб стали с первых дней участия ВС РФ в сирийском конфликте. Это проделывалось для того, чтобы выяснить, каким образом оружие оказывается у террористов, пишет «Коммерсантъ». Особое внимание уделялось снайперским винтовкам, так как из них на территории Сирии были убиты, как минимум, четверо россиян.

Так, например, считается, что именно снайпер в ноябре 2015 года убил морского пехотинца Александра Позынича, вылетевшего на вертолете для поисков и эвакуации тела сбитого российского пилота, Героя России Олега Пешкова. В марте прошлого года опять же снайпер ранил корректировщика огня Александра Прохоренко, который попал в окружение бандитов, после чего вызвал огонь на себя и погиб, получив посмертно звание героя.

Кроме того, от пулевого ранения в шею в феврале текущего года погиб контрактник Иван Слышкин. Наконец, всего несколько дней назад от снайперского выстрела погиб российский военный советник сирийской армии подполковник Алексей Бучельников. Инструктор, по словам его коллег, работал не на передовой, а в тылу войск наводить минометы и корректировать их огонь. Боевик, как полагают коллеги погибшего, стрелял с дистанции в несколько сотен метров в почти полной темноте – в таких условиях ему удалось определить российского инструктора среди сирийцев и поразить его единственным выстрелом.

В итоге специалисты установили, что боевики используют самые разнообразные снайперские винтовки, в том числе состоящие на вооружении армий стран НАТО. Такие, например, как американская Remington MSR или австрийская Steyr Mannlicher SSG 08. При этом эксперты отмечают, что вместе с ними должны использоваться и самые современные прицелы, в том числе ночного видения (ПНВ).

По словам военно-технических специалистов, ПНВ делятся на поколения от первого до третьего, уточняет издание. По мере их модернизации улучшались технические характеристики приборов – коэффициент усиления света, чувствительность фотокатода и разрешение. ПНВ ранних поколений, например, могли работать только в условиях «четверть луны на небосводе», второму поколению было достаточно уже света звезд, а последние экземпляры получили возможность обнаруживать фигуру человека на расстоянии 400 м даже ненастной ночью.

Несмотря на строгий контроль за оборотом ПНВ, разобрав оружие боевиков, специалисты обнаружили в прицелах российскую электронику. «Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях», – отметил собеседник издания. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (ст. 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось. По одной из версий, ЭОП могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые ПНВ или комплектующие для них из России поставляются официально.

По словам первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности СФ Франца Клинцевича, проблема потребует законодательного решения. «Очевидно, есть брешь в законодательстве, которую, возможно, используют производители оптики», – отметил сенатор. Клинцевич, уверен, что СФ займется этим вопросом, если поступит соответствующее обращение.

Представители промышленности в свою очередь говорят, что не знают, как российские компоненты могли оказаться в Сирии. Так, гендиректор одного из нескольких российских производителей ЭОП третьего поколения, АО «Катод», Владимир Локтионов пояснил: «Экспорт всей продукции двойного назначения строго контролируется государственными органами РФ и стран, закупающих эту технику».

Дамаск, Иван Гридин

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