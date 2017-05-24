Британцы хотят вернуть смертную казнь / Высшую меру предлагается применять в отношении террористов

Публикации за 24.05.17

Члены партии UKIP предлагают вернуть в Великобритании смертную казнь за террористическую деятельность. Вопрос вывел на повестку дня теракт, совершенный смертником в Манчестере. Жертвами атаки стали 22 человека, среди них есть дети, еще 59 пострадавших остаются в больницах.

Депутат Европарламента от Великобритании, член партии UKIP Дженис Эткинсон заявила, что страна находится в состоянии войны. «Сегодня мы должны объявить, что смертная казнь будет возвращена за террористические преступления. Профилактика лучше лечения», – цитируют британского политика «Известия».

Ранее UKIP выступала за возвращение высшей меры наказания и за менее тяжкие преступления. Политологи считают, что инициатива вполне может обрести законодательную силу. Согласно соцопросам треть британцев поддерживают возвращение смертной казни. Вероятность проведения национального юридически обязывающего референдума по этому вопросу в свете последних событий возрастает.

Стоит отметить, что законодательно высшая мера наказания на туманном Альбионе была отменена только в 2002 году, после того как Европейская конвенция по правам человека была инкорпорирована в британское право. Однако фактически Великобритания не приводила в исполнение ни одного смертного приговора с середины 1960-х годов.

Напомним, в результате взрыва на концерте певицы Арианы Гранде 22 мая в Манчестере погибли 22 человека, по уточненным данным 59 раненых госпитализированы. Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала случившееся ужасающим террористическим актом. Позднее стало известно, что бомбу пронес на стадион террорист-смертник, он же активировал взрывное устройство. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация ИГИЛ.

Уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до критического, это означает, что новая атака возможна в ближайшее время.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 24.05.17

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