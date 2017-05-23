Новый взрыв в Манчестере: эвакуирован торговый центр (ВИДЕО)

Публикации за 23.05.17

В Манчестере, где этой ночью террорист атаковал посетителей концерта американской певицы Арианы Гранде, сегодня проводилась эвакуация из торгового центра Arndale в центре города. Сотрудники и посетители в панике покинули здание после того, как услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, и выстрелы, передает BBC.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, как люди выбегают из торгового центра.

Вскоре после эвакуации центр возобновил работу. Полиция сняла оцепление, людям разрешили вернуться на рабочие места.

Правоохранители сообщили, что расследуют инцидент в торговом центре, но не уточняют, какой именно.

В результате взрыва на концерте певицы Арианы Гранде на концертной площадке «Манчестер Арена» погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе дети, 59 раненых госпитализированы. Британские власти назвали произошедшее терактом. По данным СМИ, самодельную бомбу в рюкзаке пронес на концерт террорист-смертник. Они привел взрывное устройство в действие и погиб на месте. В настоящее время полицейские выясняют, были ли у смертника сообщники, не принимавшие непосредственного участия в нападении.

Полиция Манчестера сообщила, что в связи с терактом в ходе рейда в южной части города этой ночью был арестован 23-летний мужчина.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиции удалось установить личность террориста-смертника, но его имя пока не раскрывается в интересах следствия.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает британская пресса, ссылаясь на заявление экстремистов, размещенное на сайтах, связанных с ИГ. Террористы заявили, что взрыв на стадионе был местью за бомбардировки в Ираке и Сирии.

Манчестер, Светлана Петрова

Манчестер. Другие новости 23.05.17

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