Число жертв теракта в Манчестере возросло до 22 человек / Взрыв устроил террорист-смертник

Публикации за 23.05.17

Количество погибших в Манчестере, где накануне произошел взрыв во время концерта, выросло до 22 человек. По данным правоохранительных органов, среди жертв есть дети. Источники в полиции подтвердили, что взрывное устройство находилось в рюкзаке, которые пронес террорист-смертник.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере погибли 19 человек, 59 раненых госпитализированы. По уточненной информации, число жертв выросло до 22 человек, передает Sky News. «Среди погибших есть дети», – заявил журналистам глава полиции города Иэн Хопкинс.

По словам источника издания, самодельную бомбу в рюкзаке пронес на концерт террорист-смертник. Они привел взрывное устройство в действие и погиб на месте. В настоящее время полицейские выясняют, были ли у смертника сообщники, не принимавшие непосредственного участия в нападении, передает ВВС.

Тем временем, появились сообщения о том, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ – запрещенная в России организация). Арабские СМИ пишут, что в социальных сетях появилось видео, в котором мужчина с лицом, замотанным шарфом, рассказал о причастности террористической организации к атаке.

Очевидцы сообщают, что при входе на «Манчестер Арену» не было обычной для массовых мероприятий проверки безопасности. Зрители не проходили досмотр, а на входе не было металлоискателей. «Мы открывали сумки, но сотрудник не проверял содержимое, не ощупывал, не проверял. Просто забирал воду. Это были сотрудники арены, это явно не полицейские были», – рассказали очевидцы телеканалу «Дождь».

Тем временем, в Великобритании приостановлены предвыборные кампании. Сегодня премьер-министр Тереза Мэй проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета, на котором будет обсуждаться ход расследования террористического акта, а также меры реагирования.

Манчестер, Зоя Осколкова

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