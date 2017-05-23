Жертвами теракта в Манчестере стали 19 человек (ВИДЕО) / 59 пострадавших госпитализированы

Публикации за 23.05.17

В результате взрыва на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере погибли 19 человек, по уточненным данным 59 раненых госпитализированы. Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала случившееся ужасающим террористическим актом. По одной из версий, привести бомбу в действие мог террорист-смертник.

ЧП произошло в 22:30 по местному времени (00:30 мск) на «Манчестер Арене». Ариана Гранде исполнила последнюю композицию и покинула сцену. Зрители начали расходиться, в этот момент прогремел мощный взрыв. Люди в панике бросились бежать, по словам очевидцев, в этот момент в проходах произошла давка.

По последним данным, погибли 19 человек, в шесть больниц попали 59 пострадавших. Медики-добровольцы оказывали помощь людям с легкими ранениями на месте.

Стало известно, что инцидент произошел за пределами концертной площадки. «Манчестер-арена» вмещает до 18 тысяч посетителей. Источники Reuters в спецслужбах США сообщают, что взрывное устройство мог привести в действие террорист-смертник. Бомба было начинена поражающими элементами, возможно, гвоздями, передает CBS.

Правоохранительные органы считают причиной взрыва теракт, это версия принята за основную, пока не будет доказано обратное.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших и назвала случившееся «мерзкой террористической атакой». По ее словам, экстренная правительственная комиссия соберется утром.

Посольство РФ в Лондоне опубликовало телефоны горячей линии для российских граждан. В настоящее время дипломатическое ведомство не располагает информацией о пострадавших россиянах, которые могли находиться на стадионе «Манчестер Арена».

Манчестер, Зоя Осколкова

Манчестер. Другие новости 23.05.17

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