Суббота, 10 июня 2017, 08:03 мск

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WSJ: Представители США и России ведут секретные переговоры по Сирии

WSJ: Представители США и России ведут секретные переговоры по Сирии

Администрация президента США проводит секретные переговоры с Россией по вопросу создания зон деэскалации на юго-западе Сирии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

По данным источников издания, «состоялись, по крайней мере, две встречи, последняя из которых была около двух недель назад в Иордании, где также принимали участие иорданские официальные лица».

Ранее сообщалось, что США не собираются ни в каком виде обеспечивать безопасность зон деэскалации, напоминает «Интерфакс». При этом Пентагон высоко оценил роль России в ослаблении напряженность в регионе.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.06.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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