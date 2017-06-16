Минобороны объявило о ликвидации лидера ИГ

В Сирии в результате удара российской авиации был ликвидирован лидер запрещенной в России и многих других странах мира террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны.

По данным ведущих информагентств, лидера террористов могли уничтожить еще 28 мая, когда он участвовал в совещании в южном предместье Ракки. Аль-Багдади, настоящее имя – Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном террористами городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Как напоминает РИА «Новости», с тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ (запрещена в России) может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом, по данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.06.17

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