США обвинили Асада в подготовке новой химической атаки

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что сирийские власти готовятся к проведению новой химической атаки. Вашингтон пообещал ответить, если военные Сирии действительно предпримут подобные действия.

«США зафиксировали потенциальные приготовления режима Асада к еще одному нападению с применением химического оружия, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Эти действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», – цитирует Reuters пресс-секретаря американского президента Шона Спайсера.

Представитель Белого дома подчеркнул, что в случае нового нападения сирийские военные «заплатят высокую цену».

Ранее президента Сирии Башара Асада обвинили в использовании химического оружия после атаки в Идлибе 4 апреля 2017 года, ответственность за которую возложили на сирийские правительственные войска. Жертвами бомбардировок стали более 80 человек. Сирийские власти заявили о своей непричастности к произошедшему.

6 апреля, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. Официальные лица США заявили, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.06.17

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