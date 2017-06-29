Военные США приведены в полную боеготовность для удара по Сирии

Военные корабли и самолеты США готовы нанести удар по сирийской авиабазе Шайрат. Белый дом не сомневается в том, что войска президента Башара Асада готовят химическую атаку, несмотря на то, что никаких доказательств этой информации не приводит, ссылаясь на секретность разведданных. В тоже время Асад отметил, что заявление Вашингтона «предвещает дипломатическую битву, которая будет вестись против Сирии в ООН».

О том, что Пентагон готовится к масштабной атаке по сирийской армии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. «У американских военных есть корабли и самолеты, чтобы нанести удар по Сирии, если поступит приказ президента Дональда Трампа», – отмечается в сообщении.

В настоящее время у военных США в распоряжении в восточной части Средиземного моря есть авианосец USS George H.W. Bush, два сторожевых корабля и два крейсера, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, для атаки могут быть использованы десятки истребителей, дислоцирующихся в этом районе.

Накануне Белый дом объявил о том, что сирийские власти готовятся к проведению новой химической атаки. Вашингтон пообещал ответить, если военные Сирии действительно предпримут подобные действия.

«США зафиксировали потенциальные приготовления режима Асада к еще одному нападению с применением химического оружия, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Эти действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», – заявил пресс-секретаря американского президента Шона Спайсера.

Представитель Белого дома подчеркнул, что в случае нового нападения сирийские военные «заплатят высокую цену».

Позже представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт отказалась представить доказательства слов Спайсера, сославшись на секретность этой информации. При этом Ноерт заявила, что Вашингтон не верит заявлениям Дамаска об отсутствии приготовлений к проведению химатаки. По всей видимости, она имела в виду слова министра по национальному примирению Сирии Али Хайдара, который отверг обвинения Белого дома и подчеркнул, что сирийские военные никогда не использовали подобное оружие.

Напомним, президента Сирии Башара Асада обвинили в использовании химического оружия после атаки в Идлибе 4 апреля 2017 года, ответственность за которую возложили на сирийские правительственные войска. Жертвами бомбардировок стали более 80 человек. Сирийские власти заявили о своей непричастности к произошедшему.

6 апреля, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. Официальные лица США заявили, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия.

Дамаск, Зоя Осколкова

Дамаск. Другие новости 29.06.17

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