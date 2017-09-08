ВКС России одним ударом уничтожили 40 боевиков и 4 главарей ИГ

В результате удара авиации ВКС России по командному пункту боевиков вблизи Дейр-эз-Зора уничтожены «министр войны» запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Гулмурод Халимов, а также трое влиятельных полевых командиров, которые участвовали с ним в совещании.

В Минобороны РФ отметили, что среди ликвидированных террористов был и боевик по имени Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ (запрещении в РФ). Всего этим ударом было уничтожено около 40 террористов. Также отмечается, что благодаря действиям российской авиации удалось значительно ускорить деблокирование сирийского Дейр-эз-Зора.

Как писал «Новый День», вчера, 7 сентября, стало известно, что окраины города удерживали террористы – выходцы из РФ и СНГ. Осада Дейр-эз-Зора, население которого составляет около 200 тысяч человек, продолжается с 2014 года. Как отмечает «РГ», восточная часть города захвачена боевиками ИГ (запрещена в РФ), в то время как западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под контролем бойцов сирийской армии.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 08.09.17

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