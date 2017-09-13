Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков жестко прокомментировал на своей странице в Twitter оскорбление в адрес российского президента Владимира Путина, появившееся на страницах немецкого издания Focus.
«От ненависти к России часть немецкой прессы теряет берега, а журнал Focus возрождает тупую агрессивность нацистской Völkischer Beobachter», – написал сенатор.
Сенатор сравнил Focus с нацисткой Völkischer Beobachter из-за оскорбления Путина
Ранее посольство России в Германии потребовало от редакции Focus извинений за провокационную статью. В публикации говорится, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «боится собаки Путина, но не боится собаку-Путина». В дипломатическом ведомстве указали на то, что в журналистской этике есть «двойные сплошные», которые нельзя пересекать.
Völkischer Beobachter – немецкая газета, которая с 1920 года была официальным печатным органом НСДАП, напоминает РИА «Новости». Последний номер издания вышел 30 апреля 1945 года.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 12.09.17
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