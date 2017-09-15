Глава немецкого журнала Focus извинился за оскорбление Путина

Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер извинился за формулировку с оскорблением президента России Владимира Путина в опубликованной статье. Он заверил, что редакция не хотела обидеть главу государства. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин на своей странице в Facebook.

По словам Микерина, Шнайдер позвонил в посольство в четверг, 14 сентября, и лично «выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации». Главный редактор также заверил, что редакция журнала «ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства». «Тем не менее, согласившись с нашими доводами, он признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, в т.ч. перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж», – подчеркнул Микерин.

Как писал «Новый День», материал, содержащий оскорбительное высказывание в адрес Владимира Путина был опубликован в 37-м номере журнала Focus. В статье под заголовком «50 доводов против Меркель» говорится, что канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак. «Она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина», – сказано в статье. Российские дипломаты потребовали извинений от издания.

Как пояснила представитель пресс-службы немецкого журнала Focus Алиса Вагнер, редакция не хотела никого оскорбить, в статье, передает РБК. По ее словам, была использована непереводимая игра слов. «Термин «собака» (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению «крепкий орешек» (harter Hund)», – отметила представитель журнала.

На публикацию отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Focus является «русофобским» изданием, а сама фраза о российском лидере – оскорбительна. На вопрос, знает ли Путин об этой статье, Песков заверил, что в Кремле «не проявляют большого интереса» к деятельности журнала.

Берлин, Иван Гридин

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