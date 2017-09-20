Киргиз осквернил в Вашингтоне памятник Аврааму Линкольну

Полицейские задержали в Вашингтоне гражданина Киргизии. Он нацарапал свое имя на мемориале президенту США Аврааму Линкольну, сообщили в пресс-службе киргизского МИДа.

«18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США Линкольну в городе Вашингтон был задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, им было выцарапано монетой на постаменте мемориала свое имя», – рассказали в ведомстве.

Иностранца задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении акта вандализма, передает «Интерфакс». Его обязали явиться на судебное заседание, назначенное на начало октября и отпустили на свободу. Киргизские дипломаты связались с вандалом, чтобы оказать ему правовую помощь. «Он подтвердил инцидент и раскаялся в содеянном», – рассказали в киргизском МИДе. Уточняется, что суд оценил нанесенный ущерб в $2 тыс.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.09.17

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