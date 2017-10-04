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Уже скоро: власти Каталонии сообщили, когда объявят об отделении от Испании

Уже скоро: власти Каталонии сообщили, когда объявят об отделении от Испании
Фото: Reuters

Власти испанской провинции Каталония намерены провозгласить независимость в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон в интервью BBC. По его словам, власти Каталонии предпримут соответствующие шаги «к концу этой – в начале следующей недели».

В случае, если Мадрид возьмет управление провинцией под свой прямой контроль, что позволяет сделать конституция Испании, то это «будет ошибкой, которая изменит все», отметил Пучдемон.

Лидер Каталонии также заявил, что в настоящее время между центральными властями в Мадриде и каталонской администрацией нет никаких контактов. Кроме того, Пучдемон выразил свое несогласие с заявлением Еврокомиссии, которая назвала конфликтную ситуацию внутренним делом Испании.

Как сообщал «Новый День», в минувшее воскресенье, 1 октября, на референдуме по вопросу независимости Каталонии 90% пришедших на избирательные участки проголосовали за отделение этой региональной провинции от Испании. Центральные власти в Мадриде заявили, что не признают итоги плебисцита.

Стоит отметить, что накануне референдума Мадрид отправил в Каталонию усиленные наряды правоохранителей и гражданской гвардии, сотрудники которых силовыми методами закрывали избирательные участки, изымали урны и бюллетени и подавляли сопротивление граждан, используя дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. По данным каталонских властей, в результате столкновений населения с силовиками 844 человека получили ранения.

3 октября сотни тысяч каталонцев приняли участие во всеобщей забастовке протеста против полицейского насилия и в поддержку независимости Каталонии. Протестная акция парализовала регион: были перекрыты десятки улиц, не работал транспорт и госучреждения.

Вечером 3 октября, спустя два дня после плебисцита, с официальной позицией по вопросу референдума в Каталонии выступил Король Испании Филипп VI, назвав его противозаконным. По его мнению, каталонские власти нарушили конституцию страны и устав региона. В телеобращении монарх заявил, что сложившаяся в Испании ситуация очень серьезна, и призвал население страны к единству.

Барселона, служба информации РИА «Новый День»

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