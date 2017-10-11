Глава Каталонии анонсировал, но не провозгласил республику

Глава Каталонии Карлес Пучдемон анонсировал независимость своего региона, основываясь на результатах незаконного референдума, но отделяться от Испании не спешит.

Председатель Женералитата, органа каталонского самоуправления, включающего региональный парламент и правительство Пучдемон, анонсировал 10 октября перед каталонскими депутатами создание независимой республики, передает «Немецкая волна». При этом он объявил, что официальное провозглашение ее суверенитета откладывается на несколько недель.

По ловам политика, решение о независимости обосновано результатами референдума, который состоялся 1 октября. По итогам плебисцита 38% каталонцев из 5,3 млн, имеющих право голоса, высказались за суверенитет. Конституционный суд Испании признал референдум незаконным и аннулировал его результаты.

Пучдемон пояснил, что процесс отделения приостановлен, так как существует необходимость переговоров с правительством Испании, чтобы «полюбовно решить» спорные вопросы. Между тем, действия властей Каталонии правительство Испании отвергает. Мадрид заявил, что не допустит развала государства. Оппозиция – Испанская социалистическая рабочая партия и центристская партия «Граждане» – изъявила готовность поддержать центральное правительство во всех мерах, направленных на сохранение целостности государства.

По словам политолога, научного сотрудника мадридского Центра политических исследований Марии дель Кармен Родригес, о своем намерении анонсировать независимость, а потом обсуждать с центральным правительством детали отделения сторонники независимости говорили еще несколько лет назад. Новое в этом вопросе лишь желание привлечь к переговорам неких международных посредников, «учитывая жесткую отрицательную позицию испанских властей в вопросе о суверенитете».

Она также отметила, что заявление Пучдемона о независимости и его «дорожная карта» вызвали даже более резкую реакцию правительства, чем можно было ожидать. Одновременно его «карта» разочаровала каталонских сепаратистов-радикалов, которые надеялись уже сегодня отпраздновать «историческую дату». Так что, каталонский лидер «оказался между двух огней»: его критикуют как сторонники независимости, так и ее противники, резюмировала политолог.

Пресс-секретарь правящей Народной партии (НП) Пабло Касадо отметил, что лидер партии и премьер-министр Мариано Рахой «готов применить все положения, предусмотренные конституцией и уголовным кодексом, для недопущения каталонской независимости». Представитель НП также обещал, что правительство будет действовать «твердой рукой, без комплексов», что «инициаторы независимости могут попасть в тюрьму» и, в любом случае, «им ничего не сойдет с рук». Касадо напомнил о трагической судьбе каталонского лидера Льюиса Компаниса, который провозгласил независимость Каталонии в 1934 году, за что поплатился жизнью. Затем пресс-секретарь НП полностью исключил какое-либо международное посредничество в конфликте между Испанией и Каталонией, подчеркнув, что речь идет о «сугубо внутреннем деле» испанцев. К тому же, правительству в подобной ситуации «не о чем договариваться с мятежниками».

Эксперты отмечают, что заключение под стражу руководителя Каталонии по обвинению в мятеже – лишь часть мер, которые может принять правительство, пишет газета АВС. Основная мера – это введение прямого правления в регионе с предварительной заморозкой его автономных прав и полномочий. Как заявил газете профессор конституционного права Мадридского университета Хорхе де Эстебан, «правительство в виду складывающейся ситуации имеет все основания действовать самым решительным образом».

Речь, по мнению АВС, идет о ведении в действие 155 статьи испанской конституции. Она подразумевает в случае отказа того или иного региона подчиняться испанскому законодательству введение прямого правления из центра. При этом распускаются все органы регионального самоуправления: правительство и парламент. Они лишаются прав управлять местными финансами, полицией, системой медобслуживания, образования и так далее.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 11.10.17

Итальянцы в Крыму: Visa не испортила нам концертную поездку. / Госдума: Украина за Крым не получит ни копейки, а Земан – конъюнктурщик. / Президент Чехии: Украине никогда не вернуть Крым – только просить деньги. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»