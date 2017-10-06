Нефтяников эвакуируют из Мексиканского залива из-за шторма «Нэйт». Цена нефти снизилась

Нефтегазовые компании объявили об эвакуации сотрудников с платформ в американской части Мексиканского залива из-за надвигающегося тропического шторма «Нэйт», сообщает Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).

По данным регулятора, на данный момент эвакуированы сотрудники шести платформ. Из-за шторма компании остановили добычу на 14,55% добывающих мощностей нефти и 6,4% – газа в американской части Мексиканского залива. Таким образом, добыча нефти в регионе сократилась на 254,6 тысячи баррелей в сутки.

Как передает РИА «Новости», по последним данным, стихия унесла жизни не менее семи человек в Коста-Рике, еще 10 пропали без вести в результате наводнений, обрушений и падений деревьев. В Никарагуа шторм привел к гибели не менее четырех человек, еще девять пропали без вести.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в четверг информировал, что «Нэйт» сформировался у побережья Никарагуа. Скорость ветра в центре шторма достигала 64 километров в час. Шторм движется в северо-западном направлении со скоростью около 12 километров в час.

Отмечается, что шторм «Нэйт» встревожил инвесторов, из-за чего цена нефти в пятницу утром пошла на снижение. Так, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11%, до 56,94 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,14%, до 50,72 доллара за баррель.

Снижение мировых нефтяных цен сдерживают новости о том, что президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсуждали совместные действия стран для положительного влияния на ситуацию на рынке, а также возможность дальнейшего взаимодействия по этому направлению.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.10.17

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