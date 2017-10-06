Bloomberg: ЕС лишится еще нескольких стран

В ближайшие годы Евросоюз помимо Brexit и конфликта вокруг стремления Каталонии к независимости от Испании может столкнуться с новыми кризисными ситуациями. В частности, из него могут выйти сразу несколько стран Восточной Европы. Такое мнение высказал эксперт агентств Bloomberg Джон Миклтуэйт.

Наибольшему сепаратизму, по его мнению, подвержены Чехия, Венгрия и Польша. Он уверен, что внутри ЕС нарастает напряженность между этими странами и «ядром ЕС», которую представляют в первую очередь Германия и Франция. Так, в самое ближайшее время пост премьер-министра Чехии может занять Андрей Бабис, миллиардер-популист, заявляющий о необходимости высылки из страны иммигрантов с Ближнего Востока и обещающий управлять правительством как бизнес-структурой. Он выступает против насаждаемой из Берлина и Парижа евроинтеграции и попыток властей ЕС вмешиваться в дела восточноевропейских стран.

Как передают «Вести», в этом плане он в вопросе отстаивания национального суверенитета вполне может получить поддержку таких соседей, как венгерский премьер Виктор Орбан и лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Последний давно выступает резко против политики Ангелы Меркель по иммиграционным вопросам, а также находится в конфликте с Брюсселем из-за проводимой в Польше реформы юридической системы и вмешательств в дела прессы.

Может показаться, что экономические успехи этих стран, достигнутые при поддержке Евросоюза, являются серьезным аргументом в пользу сохранения членства Чехии, Польши и Венгрии в ЕС. Однако эксперт считает, что, как и в случае с Brexit, свою роль могут сыграть сиюминутные политические факторы, в связи с чем дальнейший распад организации может принять необратимый характер.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.10.17

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