Брюссель испугался «сепаратистской лихорадки»

«Неадекватно жестокие» действия испанских властей во время референдума в Каталонии были одобрены Европейским союзом, который испугался, что лихорадка сепаратизма распространится и на другие страны ЕС. Как считает известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, хотя «юридических последствий» плебисцита не будет, Испанию в скором времени ожидают серьезные внутриполитические изменения.

Политолог обратил внимание, что каталонский вопрос был спровоцирован политическим кризисом в Испании. «Причина желания провести в Каталонии референдум об отделении от Испании с сохранением в Еврозоне связана с бесконечным кризисом в испанской политической системе, который вот уже несколько лет лихорадит это европейское государство», – сказал эксперт в интервью РИА «Новый День».

Мартынов отметил, что политическая система страны давно устарела. «Конституция 1979 года явно не соответствует реальности. Она написана в другую эпоху. Явное нежелание испанской власти и короля даже обсуждать какие-либо изменения, дополнения или поправки в Конституцию, которые бы соответствовали текущему политическому моменту, также способствовало углублению этого кризиса», – уверен политолог.

«Бесконечное коррупционные скандалы, которые сотрясают и правительство Испании, и королевскую семью – все это факторы кризиса, одна из граней которого – референдум и желание каталонцев отделиться от Мадрида и действовать в Европейском союзе самостоятельно», – подчеркнул Мартынов.

Он напомнил, что каталонцы, которые агитировали за отделение от Испании, хотели подчиняться напрямую Брюсселю. «Они хотят избавиться от того внутриполитического кризиса и напрямую решать вопросы в Евросоюзе – квоты, распределение субсидий и так далее», – пояснил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что давление испанских властей привело к тому, что число сторонников независимости Каталонии растет.

«Непропорциональная жестокость применения репрессивного аппарата при подавлении референдума сыграла в обратную сторону. Если еще неделю назад, до того как были включены репрессии Мадрида по отношению к каталонским властям, социология говорила, что сторонники независимости не набирают и 50%, то сейчас мы видим совершенно другие цифры», – напомнил он.

С другой стороны, Европейский союз, к которому апеллировали каталонцы, не встанет на сторону автономии, считает Мартынов.

«Никаких обязательных юридических последствий результаты вчерашнего референдума, конечно, носить не будут ни для Европейского союза, ни для Испании. Об этом уже завялено и Брюсселе, и в Еврокомиссии, и в самом Мадриде», – отметил политолог.

Эксперт пояснил, что юридически признать итоги референдума будет сложно после активного вмешательства правительства Испании в процесс голосования.

«Мадрид по этому поводу высказался очень жестко. Понятно, что в условиях, когда были изъяты бюллетени, насильно закрывались участки, а людей не пускали, били дубинами, использовали спецсредства, резиновые пули и газ, говорить о юридической чистоте плебисцита не представляется возможным», – подчеркнул он.

С другой стороны, очевидно, что после британского Brexit, где после референдума было принято решение о выходе из Европейского союза, для евробюрократов слово «референдум» становится самым опасным. «В ЕС готовы идти на все, чтобы прекратить эту практику. Евробюрократия не может больше позволить никаких референдумов, которые хотя бы чем-то намекают на сепаратизм. Несмотря на то, что каталонское правительство апеллировало именно к Европейскому союзу, европейским ценностям, Евросоюз готов прекратить референдумное движение в Европе любыми средствами. Пример Испании – тому яркая иллюстрация. Без согласования с евробюрократами Мадрид вряд ли бы пошел на такие жесткие меры», – уверен политолог.

В то же время, как считает Мартынов, поскольку проблема Каталонии не решена, а «загнана в угол», Испанию ждут серьезные внутриполитические изменения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.10.17

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