Испания «разогрела» Brexit-эффект

Каталонский кризис и его силовое сопровождение – очередное последствие Brexit, в результате чего ярко проявилась проблема строительства «Европы регионов». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный российский политолог Евгений Минченко.

Эксперт обратил внимание, что ключевая сущностная проблема заключается в том, что при создании супергосударства, каковым сегодня является Евросоюз, и в условиях предстоящей реформы союза, предполагающей еще большую централизацию и усиление власти, возникает вопрос, зачем вообще нужно национальное государство.

«Соответственно возникает тема Европы регионов. Более того, она, по большому счету, заложена в логике развития (ЕС), когда они мыслят не национальными государствами, а макрорегионами», – сказал Минченко.

Причиной стремления Каталонии к независимости, эксперт видит в Brexit -эффекте, который был спровоцирован итогами референдума Британии о выходе из ЕС.

«На это (централизацию ЕС) накладывается то, что я называю Brexit – недовольство людей истеблишментом, причем любым истеблишментом», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что с такими настроениями нужно очень аккуратно работать. «Но испанское правительство не проявило готовность это делать. Они пошли по пути использования жесткой силы. Я думаю, что в итоге они своим поведением последние дни, особенно избиениями в день референдума, очень сильно добавили сторонников независимости», – подчеркнул Минченко.

В этой связи он также обратил внимание, что волна недовольства истеблишментом дошла и до России. «Ярким свидетельством этого являются протестные акции весны-лета этого года», – отметил он.

Как сообщал РИА «Новый День», накануне в Каталонии прошел референдум за независимость, который сопровождался столкновениями жителей автономии с полицией. По словам официального представителя правительства Каталонии Жорди Туруля, 90% участников плебисцита проголосовали за независимость испанской области, хотя Мадрид признал референдум несостоявшимся.

По данным каталонских властей, в результате столкновений населения с полицейскими 844 человека получили ранения.

Каталония – одна из богатейших провинций Испании. По мнению местных властей, автономия через налоговый механизм субсидирует отстающие регионы страны.

Ежегодно регион пополняет государственную казну Испании на сумму около 62 млрд евро. На долю Каталонии приходится почти 20% ВВП страны и 25% испанского экспорта.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.10.17

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