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Четверг, 9 ноября 2017, 11:05 мск

российское информационное агентство 18+

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Последний оплот ИГ рухнул под натиском сирийской армии

Последний оплот ИГ рухнул под натиском сирийской армии
Фото: Минобороны РФ

Последний оплот террористов запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство» Абу-Кемаль взят под полный контроль подразделениями сирийской армией, сообщил полевой командир вооруженных сил страны.

Как передает РИА «Новости», сейчас военные обследуют город, чтобы очистить его от оставленных террористами мин и взрывных устройств. Уцелевшие в боях группы террористов отступают в направлении деревни Аль-Сукария, форсируя реку Евфрат, чтобы оказаться на ее восточном берегу.

Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что от террористов освобождено 90% территории Сирии. Тогда он подчеркнул, что боевики – «не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки».

Дамаск, Иван Гридин

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