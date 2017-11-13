Число жертв землетрясения в Иране растет: 372 погибших, более шести тысяч раненых

В провинции Керманшах на западе Ирана продолжается ликвидация последствий разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня ночью. Государственная телекомпания IRIB, ссылаясь на данные медиков, сообщила о 372 погибших и шести тысячах раненых. В регионе объявлен трехдневный траур.

По данным европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Больше всех пострадали жители городов у ирано-иракской границы. Ранее сообщалось, что около 70 тысяч человек лишились своих домов. В настоящее время они вынуждены селиться во временных палаточных городках.

В пострадавшие от стихии районы возобновлена подача электроэнергии, аварийные службы восстановили связь. По словам местных властей, в ближайшие часы от обломков расчистят автодороги, пишет RT. Тем временем, в ряде районов начались перебои с питьевой водой.

Кроме того, природная катастрофа затронула Ирак, там, по последней информации, погибли восемь человек, более 400 получили различные травмы.

Эксперты отмечают, что это первая природная катастрофа подобного масштаба в регионе за всю историю наблюдений. Для сейсмологов подземные толчки, которые по разным оценкам, достигали 7,2-7,6 балла по шкале Рихтера, стали совершенной неожиданностью. После основного толчка было зарегистрировано порядка 14 афтершоков.

Тегеран, Зоя Осколкова

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