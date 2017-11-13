Землетрясение в Иране: погиб 141 человек, 70 тысяч остались без крова

На ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла. Стихия разрушила множество зданий в провинциях Керманшах и Илам. По предварительным данным, 141 человек погиб, около 70 тысяч лишились своих домов.

Как сообщил европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, передает РИА «Новости».

По последним данным, на территории Ирана погиб 141 человек, ранены не менее тысячи. 70 тысяч человек остались без жилья. Президент Ирана Хасан Роухани поручил Министерству внутренних дел принять все необходимые меры для помощи пострадавшим.

Кроме того, иракские власти сообщили о четырех жертвах землетрясения на своей территории, пострадали не меньше 50 человек.

Тем временем, сейсмологи фиксируют серию афтершоков, передает иранский государственный телеканал. Около часа назад в пограничном районе Касре-Ширин произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Тегеран, Зоя Осколкова

Тегеран. Другие новости 10.11.17

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