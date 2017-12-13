Россия расширит базу ВМФ в сирийском Тартусе

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму российско-сирийское соглашение о расширении территории пункта технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Он также предполагает решение вопроса о заходах военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии.

В документе уточняется, что соглашение между странами было подписано 18 января в Дамаске. Своим представителем при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопроса о ратификации этого проекта Путин назначил заместителя главы Минобороны России Николая Панкова.

Москва, Иван Гридин

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