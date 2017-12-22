Жительница Израиля в 42 года родила 20-го ребенка

В Иерусалиме 42-летняя женщина родила своего 20-го ребенка. По словам медиков, младенец абсолютно здоров.

Отмечается, что среди 20 детей роженицы есть близнецы. Женщина сама уже является бабушкой, у ее старших детей есть свои малыши, сообщает издание The Erusalem Post.

Врачи сообщили, что роды прошли без осложнений и длились несколько часов. Появившийся на свет младенец абсолютно здоров.

Мать ребенка принадлежит к харедиму – ультраортодоксальному иудаизму. Она отказалась рассказывать СМИ подробности о себе и своей семье.

Иерусалим, Зоя Осколкова

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