российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 23 декабря 2017, 16:36 мск

В мире

Жительница Израиля в 42 года родила 20-го ребенка

В Иерусалиме 42-летняя женщина родила своего 20-го ребенка. По словам медиков, младенец абсолютно здоров.

Отмечается, что среди 20 детей роженицы есть близнецы. Женщина сама уже является бабушкой, у ее старших детей есть свои малыши, сообщает издание The Erusalem Post.

Врачи сообщили, что роды прошли без осложнений и длились несколько часов. Появившийся на свет младенец абсолютно здоров.

Мать ребенка принадлежит к харедиму – ультраортодоксальному иудаизму. Она отказалась рассказывать СМИ подробности о себе и своей семье.

Иерусалим, Зоя Осколкова

Иерусалим. Другие новости 22.12.17

Иерусалимский манёвр: украинская делегация сбежала с заседания ООН. / Появился взрывающий смартфоны вирус. / Фанатов из Англии предупредили о риске быть съеденными медведями на ЧМ-2018. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Израиль

Трамп взбудоражил весь мир признанием Иерусалима столицей Израиля

Apple ответит в суде за использование чужих разработок

Шойгу: операция в Сирии находится в завершающей стадии

Израиль и Сирия заинтересовались российскими «Терминаторами»

Израильские ВВС ударили по позициям сирийской армии

Израиль хочет занять покинутые ИГ территории

Кадыров заявил о готовности уйти в отставку

«Это наш моральный долг!»: парламент Израиля утвердил празднование Дня Победы 9 мая

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Израиль,

Новости партнеров