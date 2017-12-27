Глава Генштаба РФ: США обучают боевиков ИГ в Сирии

На военной базе США в Сирии Эт-Танф расквартированы отряды боевиков запрещенной в России и многих других странах мира террористической организации «Исламское государство» (ИГ) для обучения ведения боевых действий. Такое заявление сделал глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

По словам военачальника, база расположена на границе Сирии, Иордании и Ирака. «По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся. Это фактически – ИГ (запрещена в РФ). Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название – «Новая сирийская армия» и другие», задачей которых является дестабилизация обстановки в регионе», – рассказал Герасимов «Комсомольской правде».

Он также напомнил, что телеканал ВВС сообщал о секретном соглашении, которое позволило сотням террористов ИГ (запрещена в РФ) и их семьям покинуть Ракку под прикрытием сил международной коалиции и курдов, которые держат сирийский город под своим контролем. «Четыреста человек были вывезены курдами под прикрытием американцев в лагерь Шаддади – это на северо-востоке Сирии. Это подконтрольная курдам территория и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали», – рассказал Герасимов.

По его оценкам, сейчас в Шаддади расквартировано около 750 боевиков, в Эт-Танфе – 350, а сама территория Эт-Танфа блокирована по периметру правительственными войсками Сирии. «Самое главное – несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. Когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков», – заметил Герасимов, отметив, что существовала угроза захвата террористами сирийского города Каръятен, но армия Асада при поддержке ВКС России «вовремя приняли меры» и нанесли удар по этим формированиям.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что американские инструкторы формируют «Новую сирийскую армию», в которую входят боевики ИГ (запрещена в РФ). Об этом рассказали беженцы, вернувшиеся в свои дома после разгрома террористов в Сирии. По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействие с террористами ИГ (запрещена в РФ). «Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые «Новая сирийская армия», – говорится в сообщении Центра.

Подготовка террористов ведется в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека, что в 20 км к северо-востоку от города Джиср-Эш-Шаддади. Местные жители заявили, что коалиция на протяжении полугода используется этот лагерь, как базу боевиков, которые приходят туда из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата. По информации Министерства обороны РФ, в лагере сосредоточены порядка 750 террористов, основное ядро банды – это 400 членов ИГ (запрещена в РФ), которые при поддержке американских военных без потерь покинули Ракку в октябре. После подготовки группировка будет направлена на юг Сирии для борьбы с армией Башара Асада.

Ранее в Минобороны сообщили о передаче США сведений об отступающих из Абу-Кемаля игиловцах, однако Пентагон отказался наносить авиаудары по бегущим террористам. В Вашингтоне заявили, что боевики добровольно сдаются в плен. Тогда российское оборонное ведомство обвинило США в поддержке террористических группировок с целью продвижения американских интересов на Ближнем Востоке.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ (запрещена в РФ) и приказал вывести российскую группировку войск из Сирии. При этом в САР продолжат функционировать две российские военные базы – Хмеймим и Тартус.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.17

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