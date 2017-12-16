США в Сирии создают новую армию террористов из оставшихся боевиков ИГ*

Американские инструкторы формируют «Новую сирийскую армию», в которую входят боевики запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом рассказали беженцы, вернувшиеся в свои дома после разгрома террористов в Сирии российскими ВКС.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействие с террористами ИГ*, пишет «Интерфакс». «Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые «Новая сирийская армия», – говорится в сообщении Центра.

Подготовка террористов ведется в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека, что в 20 км к северо-востоку от города Джиср-Эш-Шаддади. Местные жители заявили, что коалиция на протяжении полугода используется этот лагерь, как базу боевиков, которые приходят туда из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата.

По информации Министерства обороны РФ, в лагере сосредоточены порядка 750 террористов, основное ядро банды – это 400 членов ИГ*, которые при поддержке американских военных без потерь покинули Ракку в октябре. После подготовки группировка будет направлена на юг Сирии для борьбы с армией Башара Асада.

Ранее в Минобороны сообщили о передаче США сведений об отступающих из Абу-Кемаля игиловцах, однако Пентагон отказался наносить авиаудары по бегущим террористам. В Вашингтоне заявили, что боевики добровольно сдаются в плен. Тогда российское оборонное ведомство обвинило США в поддержке террористических группировок с целью продвижения американских интересов на Ближнем Востоке.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин объявил о полном разгроме «Исламского государства»* и приказал вывести российскую группировку войск из Сирии. При этом в САР продолжат функционировать две российские военные базы – Хмеймим и Тартус.

*«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Дамаск, Зоя Осколкова

Дамаск. Другие новости 15.12.17

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