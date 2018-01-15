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NewDayNews.ru

Понедельник, 15 января 2018, 15:51 мск

В мире

При обрушении в здании индонезийской биржи пострадали более 70 человек

В Джакарте в здании биржи произошло обрушение, в результате которого различные травмы получили более 70 человек, сообщает газета Jakarta Post. ЧП случилось во время перерыва в торгах. По предварительным данным, в здании произошло обрушение одной из галерей.

По словам представителя полиции, всего с травмами разной степени тяжести в городские больницы было доставлено 72 человека. На месте работают экстренные службы. Эксперты ведут расследование обстоятельств инцидента. К данному моменту правоохранители исключили взрыв в качестве причины обрушения.

Джакарта, Иван Гридин

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